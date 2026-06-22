Католический храм отреставрируют в Студеном квартале. Фото: сообщество "Католики в Нижнем Новгороде" в соцсети ВКонтакте

Католический храм отреставрируют в Студеном квартале Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в группе «Католики в Нижнем Новгороде» в социальной сети ВКонтакте.

Храм станет новым культурно-религиозным пространством. Работы по его возрождению планируют начать уже в 2027 году.

Напомним, исторический храм на Студеной в прошлом вмещал до трех тысяч человек. Долгое время в здании находились офисы, но в прошлом году его официально вернули католическому приходу. Тогда же впервые и заговорили о восстановлении храма.

Храм должен стать «сердцем» обновлённого Студеного квартала. Рядом с ним планируют открыть камерный зал для классической музыки и дворики с едой.

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