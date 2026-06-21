Двое нижегородских школьников вышли в финал отбора в арктическую экспедицию. ФОТО: Росатом.

Двое нижегородских школьников вышли в финал отбора в седьмую арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». Он состоится в Москве в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участниками проекта «Ледокол знаний» стали школьники и студенты колледжей со всего мира. Всем участникам от 14 до 16 лет. Лучшие из них отправятся в арктическую экспедицию к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Нижегородскую область в финале будут представлять Евгений Богдашов из Заволжья и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода. Всего от ПФО в финал вышли шесть подростков.

В ходе отбора каждый из участников выступил перед жюри, а затем прошел интеллектуальный турнир. В полуфинале выступления ребят были посвящены передовым научным достижениям России в области атомных технологий.

Выступления полуфиналистов оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли специалисты атомной отрасли, регионального правительства, образовательных и молодежных организаций.

Финал состоится в Москве в конце июня. Он пройдет в виде дебатов. Всего в финале участвуют 48 подростков со всей страны. Они объединятся в 16 команд по три человека. По результатам дебатов будут названы имена счастливчиков, которые отправятся в экспедицию.