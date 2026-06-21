Серебристые облака сняли в Нижнем Новгороде. ФОТО: Нижегородский планетарий, Ольга Молева.

Вечером 20 июня в Нижнем Новгороде сфотографировали серебристые облака. Снимки в своих социальных сетях опубликовали представители Нижегородского планетария. Они же рассказали об особенностях этого вида облаков.

- Серебристые облака состоят из мельчайших кристалликов водяного льда, которые формируются на метеорной пыли, - сообщается в группе Нижегородского планетария вконтакте. - Они настолько высоки, что Солнце, уйдя за горизонт для наблюдателя на Земле, всё ещё освещает их своими лучами. Облака рассеивают солнечный свет, приобретая характерный серебристый оттенок.

К слову, серебристые облака еще часто называют ночными светящимися облаками. Как правило, они возникают на высоте 85 километров от земли и видны только в сумерки. Это довольно редкое атмосферное явление, наблюдаемое только в летние месяцы.