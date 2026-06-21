Юрий Шалабаев проверил, как идет ремонт дороги на Звездинке. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Накануне вечером глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход ремонта дороги на улице Звездинке. Там по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок от площади Горького до улицы Алексеевской. Его протяженность составляет чуть больше одного километра.

- Подрядчик зашел на объект в конце мая, начал с фрезеровки старого покрытия, которая уже почти завершена, и замены люков колодцев — эта работа выполнена на треть. Бортовые камни на дороге и тротуарах готовы уже на 50%. В разгаре сейчас укладка нового асфальта, - сообщил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, большая часть работ, где требуется крупная техника, проводится по ночам и поздним вечером. Это делается для того, чтобы не создавать нижегородцам лишних неудобств.

- Подрядчик держится в графике, дожди на этой неделе особо никак не повлияли на планы, - отметил Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, сейчас общая степень готовности дорог, ремонтируемых по национальному проекту, приближается к 50%. В ближайшее время планируется сдать первый объект – дорогу на улице Кузбасской.