Узоры украсят нижегородскую телебашню 21 июня. ФОТО: Нижегородский филиал РТРС.

В День народных художественных промыслов, 21 июня, нижегородскую телебашню украсит особая архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

- Тематическая иллюминация будет включена с 21:30 до 22:00. Это является совместным проектом РТРС и регионального министерства туризма и промыслов, - говорится в сообщении. – В этот день телебашню украсят узоры нижегородских художественных промыслов. В частности, там будут использоваться элементы балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи.

Кроме того, на медиафасаде телебашни будет бежать бегущая строка, посвященная праздничной дате.

Напомним, День народных художественных промыслов был учрежден в 2022 году. Это решение было принято в соответствии с указом президента РФ. При этом инициатором создания праздника была именно Нижегородская область. Она стала первым регионом, где свой профессиональный праздник стали отмечать работники отрасли НХП.