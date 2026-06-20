«Валдаи» и «Метеоры» украсили хохломой в Нижегородской области. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Семь скоростных судов на подводных крыльях, работающих в Нижегородской области, получили новое тематическое оформление. На бортах «Валдаев» и «Метеоров» появились изображения, связанные с хохломской росписью, именем выдающегося конструктора Ростислава Алексеева и другими узнаваемыми символами региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Проект приурочен сразу к нескольким юбилейным датам. В 2026 году исполняется 110 лет со дня рождения Ростислава Алексеева – создателя знаменитых судов на подводных крыльях, которые стали одним из символов отечественного судостроения. Также 110-летие отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой впоследствии была создана фабрика «Хохломская роспись».

Новое оформление получили семь скоростных судов региона. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Новое оформление судов посвящено не только историческим событиям, но и туристическим брендам Нижегородской области. Среди них – проект «100% настоящая Россия», который уже давно ассоциируется с регионом и его культурным наследием.

По словам губернатора, обновленные «Валдаи» и «Метеоры» помогут познакомить жителей и гостей области с историей, традициями и достижениями Нижегородской земли. Этим летом пассажиры смогут не только отправиться в путешествие по Волге, но и увидеть на бортах судов знаковые образы региона.