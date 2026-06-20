Нижегородку будут судить за участие в деятельности экстремистской организации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода рассматривается уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемая знала о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ о запрете деятельности религиозной организации, признанной экстремистской на территории страны. Несмотря на это, как считают правоохранители, с декабря 2023 года по май 2024 года она принимала активное участие в работе местной ячейки объединения в Автозаводском районе.

Следствие утверждает, что женщина регулярно посещала собрания участников организации, в том числе с использованием видеоконференцсвязи. Кроме того, ей вменяют изучение специализированной литературы, обсуждение способов привлечения новых сторонников и распространение идеологии запрещенного объединения.

Сама обвиняемая свою вину не признает. На время рассмотрения дела суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Очередное судебное заседание назначено на 6 августа 2026 года.