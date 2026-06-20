1,8 миллиона рублей взыскал суд с мошенника в пользу обманутой нижегородки. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Княгининский межрайонный суд Нижегородской области постановил взыскать более 1,8 миллиона рублей с владельца банковской карты, на которую поступили деньги жительницы Большемурашкинского округа после действий мошенников. Средства признаны неосновательным обогащением и подлежат возврату пострадавшей, сообщили в региональной ОПС судов общей юрисдикции.

Как установил суд, в период с июля 2024 года по июль 2026 года женщина под влиянием злоумышленников перевела на чужой счет собственные сбережения.

В защиту интересов пострадавшей в суд обратился прокурор Большемурашкинского района. В ходе рассмотрения дела было установлено, что законных оснований для получения этих денежных средств у ответчика не имелось.

Суд пришел к выводу, что деньги были получены без предусмотренных законом оснований, поэтому они подлежат возврату как неосновательное обогащение. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решением суда от 16 июня 2026 года с ответчика взыскан 1 миллион 821 тысяча рублей.