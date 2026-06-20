В Выксе простились с тремя погибшими участниками СВО. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Выксы простились с тремя участниками специальной военной операции – Александром Сибирь, Игорем Пыряловым и Даниилом Боговиным. Церемонии прощания и отпевания прошли 19 июня. Бойцов похоронили с воинскими почестями на Аллее Героев Нового Южного кладбища. Об этом сообщили в ВК группе «Команда ЗОВ г. Выкса» со ссылкой на родственников героев.

Александр Сибирь родился в 1998 году и жил в Выксе. До отправки на фронт работал в сфере грузоперевозок и занимался предпринимательством. В мае 2024 года он добровольно заключил контракт и ушёл на службу вслед за друзьями и близкими. Боец служил в штурмовом подразделении, несколько раз получал ранения. Александр погиб 13 января 2025 года при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Невское в ЛНР. У него осталась четырёхлетняя дочь.

Житель посёлка Виля Игорь Пырялов добровольно отправился в зону СВО летом 2023 года. За его плечами был опыт участия в обеих чеченских кампаниях. На фронте он служил связистом в подразделении ВДВ и был отмечен ведомственными наградами. Осенью 2023 года в ходе спецоперации погиб его сын Василий. Сам Игорь Николаевич скончался 10 июня 2026 года после инфаркта, который произошёл во время нахождения на полигоне.

Самым молодым из троих стал Даниил Боговин. Уроженец Досчатого после срочной службы добровольно подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Матрос служил в отделении радиотехнической разведки 25-й отдельной береговой ракетной бригады ВМФ России. Он погиб 31 мая 2026 года при выполнении боевой задачи на территории ДНР.