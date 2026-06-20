Нижегородские студентки стали амбассадорами проекта «Центры компетенций». Фото: платформа «Россия – страна возможностей»

Две студентки из Нижегородской области вошли в число амбассадоров Всероссийского проекта «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2026 году команду проекта составили 60 активных студентов из 42 регионов страны. Они будут заниматься продвижением молодежных инициатив, рассказывать сверстникам о возможностях проекта и помогать в реализации общественно значимых идей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Нижегородскую область в программе представят студентка Высшей школы перевода НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Анна Кузнецова и студентка ННГУ имени Н.И. Лобачевского Екатерина Власова. Обе девушки уже успели проявить себя в молодежных проектах, форумах и образовательных программах.

Нижегородские студентки стали амбассадорами проекта «Центры компетенций». Фото: платформа «Россия – страна возможностей»

Анна Кузнецова активно участвует в общественной жизни университета и представляет регион на крупных молодежных площадках. В прошлом году она стала победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты», реализовала собственный проект и вошла в число участников ряда федеральных форумов.

Екатерина Власова считает участие в молодежных проектах важным шагом на пути к профессиональному и личностному росту. Она отмечает, что Центр компетенций стал для нее площадкой, где можно не только раскрыть сильные стороны, но и узнать о новых образовательных и карьерных инициативах.

В течение года амбассадоры смогут выбрать одно из трех направлений работы: стать спикерами проекта, организаторами мероприятий или создателями контента для социальных сетей. Самых активных участников ждут образовательные форумы, поездки по стране, стажировки и возможность выступать на крупных федеральных площадках.