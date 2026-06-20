Семь питбайков эвакуировали от ТЦ на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Семь питбайков, обнаруженных возле торгового центра на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, эвакуировали сотрудники Госавтоинспекции. Транспорт был оставлен прямо на тротуаре с нарушением правил дорожного движения и мешал свободному проходу пешеходов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Нарушение заметили дорожные полицейские во время патрулирования территории 18 июня. По данным ведомства, питбайки стояли вдоль тротуара, фактически превратив его в полосу препятствий для жителей города. После выявления нарушения всю технику оперативно вывезли и поместили на специализированную стоянку.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельцев транспортных средств. После этого будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям собственников.

В полиции напомнили, что питбайк считается спортивным инвентарём и не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования. Кроме того, нарушение правил хранения и использования такой техники может повлечь административную ответственность.