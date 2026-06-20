Нижегородская область вошла в топ-20 конкурса «Моя страна – моя Россия». Фото: Платформа «Россия – страна возможностей»

Нижегородская область вошла в число 20 самых активных регионов России по количеству заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». В XXIII сезоне проекта свои инициативы представили 904 жителя региона. Всего на конкурс поступило более 80 тысяч заявок со всей страны, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и уже много лет объединяет людей, готовых предлагать идеи для развития своих городов, сёл и регионов. Нижегородцы традиционно активно участвуют в проекте, представляя инициативы в сфере образования, социальной политики, экологии, культуры и сохранения исторической памяти.

Большинство участников нынешнего сезона – молодые люди от 14 до 35 лет. Среди самых востребованных направлений оказались номинации «Моя педагогическая инициатива», «Единство народов моей страны» и «Моя малая родина. Мой город, моё село». Всего авторы представили проекты по 12 направлениям, связанным с развитием территорий, наукой, цифровыми технологиями и укреплением межнационального единства.

Сейчас конкурсные работы проходят экспертную оценку. Каждую заявку изучат не менее трёх независимых специалистов, после чего определят 300 лучших участников. Финалисты и победители смогут получить образовательную поддержку, стажировки, денежные премии, а также претендовать на гранты Росмолодёжи до 1 млн рублей для реализации своих инициатив.