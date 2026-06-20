Легендарный детский хирург Виктор Николайчук ушел из жизни в Нижнем Новгороде. Фото: ДГКБ №1 Нижнего Новгорода

18 июня ушел из жизни известный нижегородский детский хирург Виктор Андреевич Николайчук. Более полувека он посвятил медицине, а свыше 43 лет проработал в Детской городской клинической больнице №1, где помог тысячам маленьких пациентов. О его смерти сообщили в ДГКБ №1 Нижнего Новгорода.

Виктор Андреевич окончил Горьковский медицинский институт в 1971 году. После интернатуры работал детским хирургом в Кемеровской области, а в 1974 году пришел в Детскую городскую клиническую больницу №1 Нижнего Новгорода. Здесь он начинал как врач анестезиолог-реаниматолог, а затем посвятил себя детской хирургии.

Николайчук внес большой вклад в развитие отечественной медицины. В 1982 году он первым в стране применил солкосерил в комплексном лечении некротического энтероколита у новорожденных. Этот подход позволил значительно сократить число осложнений и снизить смертность среди малышей.

Еще одним важным достижением стало внедрение в 1983 году диагностической и лечебной лапароскопии у детей – впервые в Нижнем Новгороде и области. Также врач занимался разработкой щадящих методов лечения острого гематогенного остеомиелита и бактериальной деструкции легких у детей, создал новый способ кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля.

За профессиональные заслуги Виктор Андреевич был удостоен премии «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела», а также стал лауреатом Нижегородской народной медицинской премии в номинации «Детский хирург». Коллеги вспоминают его как человека, беззаветно преданного профессии и своим пациентам.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Виктора Андреевича.