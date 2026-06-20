Уголовный срок грозит нижегородке за фиктивную регистрацию восьми мигрантов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан – по версии следствия, 39-летняя жительница улицы Раевского зарегистрировала в своей квартире восемь иностранцев, хотя фактически они по указанному адресу никогда не проживали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Как установили участковые уполномоченные полиции отдела полиции №1, незаконная схема действовала этой весной. За каждого зарегистрированного человека женщина получала по три тысячи рублей. Таким образом, фиктивная прописка стала для нее источником заработка.

Известно, что ранее нижегородка не привлекалась к уголовной ответственности и официально нигде не работала. После проверки сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания».

На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напоминают, что регистрация иностранцев по адресу, где они заведомо не будут проживать, является уголовно наказуемым деянием. За подобные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. О фактах организации так называемых «резиновых квартир» правоохранители просят сообщать по телефонам 02 или 102.