Два жителя Нижегородской области заразились клещевым энцефалитом с начала сезона. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области зарегистрированы два случая клещевого вирусного энцефалита. Опасную инфекцию выявили у взрослых жителей региона, заразившихся после укусов клещей на территориях Городецкого и Ветлужского округов. С начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей уже обратились 3753 человека, в том числе 1029 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Боре, Дзержинске, Павлове и Ветлужском округе. Среди районов Нижнего Новгорода чаще всего с жалобами на укусы клещей обращались жители Приокского, Советского и Автозаводского районов.

Помимо двух случаев энцефалита, в регионе выявили 11 заболевших иксодовым клещевым боррелиозом. Случаи зарегистрированы в Нижнем Новгороде, Арзамасе, а также в Тонкинском, Балахнинском и Богородском округах.

Всего специалисты исследовали 5520 клещей, из которых 4909 были сняты с людей. Следы различных инфекций обнаружили в 18% проб. Вирус клещевого энцефалита выявили у семи исследованных особей.

Клещевой энцефалит считается одним из самых опасных заболеваний, передающихся через укусы клещей. Болезнь вызывает воспаление тканей головного мозга и может привести к серьёзным осложнениям, включая поражение нервной системы, инвалидность и даже летальный исход. Именно поэтому при появлении симптомов после укуса клеща врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.