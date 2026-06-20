380 тысяч рублей лишилась жительница Арзамаса после звонка лжесотрудника банка. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

32-летняя жительница Арзамаса потеряла 380 тысяч рублей после разговора с мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты счета от подозрительной операции он убедил женщину перевести все накопления на продиктованный номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам потерпевшей, неизвестный рассказал о якобы зафиксированной попытке несанкционированного списания денег. Чтобы сохранить средства и пройти некое «декларирование», собеседник предложил срочно перевести сбережения на указанный им счет. Выполняя инструкции звонившего, женщина отправила 380 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что деньги попали к мошенникам. При этом пострадавшая знала о подобных схемах обмана из сообщений в СМИ, однако во время разговора поверила злоумышленнику и потеряла бдительность.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают жителям Нижегородской области: сотрудники банков никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» или номера телефонов. Если вам поступил подобный звонок, необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному на банковской карте.