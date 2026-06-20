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НовостиПроисшествия20 июня 2026 6:36

380 тысяч рублей лишилась жительница Арзамаса после звонка лжесотрудника банка

Мошенник убедил женщину перевести деньги на якобы безопасный счет
Евгения ФРОЛОВА
380 тысяч рублей лишилась жительница Арзамаса после звонка лжесотрудника банка.

380 тысяч рублей лишилась жительница Арзамаса после звонка лжесотрудника банка.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

32-летняя жительница Арзамаса потеряла 380 тысяч рублей после разговора с мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты счета от подозрительной операции он убедил женщину перевести все накопления на продиктованный номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам потерпевшей, неизвестный рассказал о якобы зафиксированной попытке несанкционированного списания денег. Чтобы сохранить средства и пройти некое «декларирование», собеседник предложил срочно перевести сбережения на указанный им счет. Выполняя инструкции звонившего, женщина отправила 380 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что деньги попали к мошенникам. При этом пострадавшая знала о подобных схемах обмана из сообщений в СМИ, однако во время разговора поверила злоумышленнику и потеряла бдительность.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают жителям Нижегородской области: сотрудники банков никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» или номера телефонов. Если вам поступил подобный звонок, необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному на банковской карте.