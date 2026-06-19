143 миллиона рублей льготных займов получил нижегородский бизнес с начала года. Фото: Ирина Бурина, «ГосМФО»

Предприниматели Нижегородской области за первые пять месяцев 2026 года получили 42 льготных займа на общую сумму 143 млн рублей. Финансовую поддержку бизнесу оказывает АНО «ГосМФО», работающая в структуре регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, доступ к недорогим заемным средствам остается одним из важнейших условий стабильного развития малого и среднего бизнеса. По его словам, льготное финансирование помогает предпринимателям запускать новые проекты, модернизировать производство и сохранять темпы роста даже в условиях дорогих банковских кредитов.

Сейчас для компаний действует несколько программ поддержки. По программе «Микрозайм» предприниматели могут получить до 5 млн рублей на срок до трех лет по ставке от 8 до 16 процентов годовых. Для приобретения транспорта и спецтехники предусмотрен «Автозайм», для покупки оборудования – «Активзайм». Кроме того, действует программа «Коммерческая ипотека» для приобретения недвижимости на льготных условиях.

Отдельное направление поддержки – программа «Поддержка СВОих». Она рассчитана на участников специальной военной операции и предпринимателей, оказывающих помощь военнослужащим. В рамках программы можно оформить заем до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке от 5 процентов годовых.

Получить льготное финансирование могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.