Строители тоннеля метро «Сенная» в Нижнем Новгороде сообщили о задержке зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку после сообщений о том, что рабочие, строившие разворотный тоннель метро возле станции «Сенная», якобы несколько месяцев не получают заработную плату от субподрядной организации «Эврикон-Метро». Информация была выявлена в ходе мониторинга публикаций в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя Гострудинспекции в Нижегородской области Ильи Мошеса, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность опубликованных сведений. Если факты невыплаты зарплаты подтвердятся, инспекция примет меры для защиты трудовых прав сотрудников.

В свою очередь, в МКУ «ГУММиД» подчеркнули, что заказчик строительства новых станций метро своевременно перечислил предусмотренные муниципальным контрактом авансовые средства. Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3», по данным учреждения, также направил аванс субподрядной организации, выполняющей работы на участке улицы Родионова.

При этом в учреждении отметили, что вопросы выплаты заработной платы относятся к компетенции руководства субподрядчика. Работникам рекомендовали при необходимости обращаться в трудовую инспекцию. Также сообщается, что за нарушение сроков выполнения работ на различных участках строительства заказчик неоднократно предъявлял претензии генеральному подрядчику и выставлял штрафные санкции.