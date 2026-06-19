Более 40 спортивных объектов появились в Нижегородской области за полтора года. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Стороны обсудили развитие физической культуры и спорта в регионе, а также реализацию новых инфраструктурных проектов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Одним из ключевых факторов развития спорта губернатор назвал современную инфраструктуру. По итогам 2025 года обеспеченность жителей региона спортивными сооружениями достигла 60,2%. За последние полтора года в муниципалитетах Нижегородской области построили и установили более 40 спортивных объектов.

По словам губернатора, массовый спорт играет важную роль в формировании здорового образа жизни. Он помогает детям с ранних лет приобщаться к полезным привычкам, а взрослым – поддерживать физическую форму и восстанавливать силы после рабочего дня.

Глеб Никитин отметил, что в регионе активно развивается беговое движение. Только за один сезон в Нижегородской области проводится свыше 30 забегов различных форматов – от городских стартов на пять километров до трейловых соревнований и крупных спортивных фестивалей.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Спорт России» и Народной программы. В регионе продолжается строительство новых и модернизация действующих спортивных площадок. Глеб Никитин поблагодарил Михаила Дегтярева за поддержку инициатив, направленных на развитие спорта и создание условий для активного образа жизни нижегородцев.