Основной период ЕГЭ и ОГЭ завершился в Нижегородской области. Фото: Ольга ЮШКОВА.

19 июня в Нижегородской области завершился основной период государственной итоговой аттестации. В этот день выпускники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам и информатике, а также ОГЭ сразу по нескольким предметам. Все экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений и удалений участников. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

Единый государственный экзамен по иностранным языкам и информатике сдавали 1722 человека на 32 пунктах проведения экзаменов. Основной государственный экзамен по биологии, географии, информатике, истории, литературе, обществознанию, физике и химии написали 2674 школьника на 28 площадках.

По словам главы регионального Минобра, первые результаты показывают, что выпускники достойно справились с испытаниями. На сегодняшний день в регионе насчитывается уже 144 стобалльника. Это на 31 человека больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Больше всего максимальных результатов зафиксировано по русскому языку – 53. Еще 44 выпускника получили 100 баллов по профильной математике. Высший результат по химии показали 20 человек, по истории и литературе – по 14 участников.

Кроме того, десять нижегородских школьников смогли набрать по 200 баллов сразу по двум предметам. Год назад таких выпускников на этом этапе было семь.

Уже с понедельника в регионе стартуют резервные дни экзаменационной кампании. Ими смогут воспользоваться участники, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на экзамене или завершить его в основной день. При этом выпускники, удаленные за использование телефона или шпаргалок, права на пересдачу в резервные сроки не имеют.