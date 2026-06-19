167 миллионов рублей выделили на ремонт участка трассы Р-158 в Лукоянове. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Лукоянове стартовал ремонт участка федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов». В рамках работ дорожники обновят покрытие и приведут в порядок 13 остановочных площадок. Реконструкция проходит на отрезке с 165-го по 171-й километр по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составляет 167,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчику предстоит выполнить комплексное обновление участка. Специалисты расчистят прилегающую территорию от кустарника и мелколесья, укрепят обочины щебнем и подготовят откосы. Старое асфальтовое покрытие снимут, после чего уложат новые выравнивающий и верхний слои дорожного полотна, включая съезды.

Особое внимание уделят инфраструктуре для пассажиров. На трассе восстановят 13 остановочных площадок, оборудуют заездные карманы и установят новые железобетонные павильоны. Кроме того, на участке появятся 20 новых дорожных знаков, а разметку нанесут термопластиком со светоотражающими элементами.

По словам исполняющего обязанности директора ГУАД Александра Денисова, дорога давно нуждалась в обновлении. По этому маршруту проходит интенсивный поток транспорта, включая туристические автобусы, следующие в Большое Болдино, а также большегрузы, направляющиеся в Мордовию. После завершения работ движение по трассе должно стать более комфортным и безопасным.