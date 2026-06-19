Нижегородец заплатил 344 тысячи рублей за кражу электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижегородской области заплатил более 344 тысяч рублей за незаконное потребление электроэнергии. Именно такую сумму ему начислили после выявления рекордного объема похищенной энергии – 43,8 тысячи киловатт-часов. Это самый крупный случай энерговоровства за последние два года, сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго НН».

По информации энергетиков, с 2025 по 2026 год в регионе было выявлено 549 случаев безучетного потребления электроэнергии. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей. Для сравнения, объема энергии, украденного по адресу-рекордсмену, хватило бы на непрерывную работу электрочайника мощностью 2 кВт в течение примерно двух с половиной лет.

В компании напоминают, что вмешательство в работу счетчиков и самовольное подключение к электросетям влечет серьезные последствия. Нарушителям приходится оплачивать весь объем неучтенной электроэнергии по специальной методике расчета с повышающим коэффициентом. Кроме того, при отказе от оплаты подача электроэнергии может быть прекращена до полного устранения нарушений и погашения задолженности.

Помимо финансовых потерь, за подобные действия предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Если причиненный ущерб признают значительным, нарушителю может грозить уже уголовная ответственность. Для выявления подобных случаев энергетики используют современные методы анализа данных и регулярно проводят проверки.