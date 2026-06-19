Нижний Новгород вошел в топ-10 городов России по числу электрозаправок. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород вошел в десятку российских городов с самым большим количеством общедоступных станций для зарядки электромобилей. В июне 2026 года в городе работают 112 электрозаправочных станций, что позволило ему занять седьмое место в общероссийском рейтинге. За год число ЭЗС в приволжской столице увеличилось на 3%, сообщают аналитики 2ГИС.

Исследование показало, что интерес к развитию зарядной инфраструктуры продолжает расти по всей стране. За последние 12 месяцев количество общедоступных электрозаправок в России увеличилось на 20%. Лидером по числу станций остается Москва, где насчитывается более 1100 ЭЗС. Следом идут Санкт-Петербург и Красноярск.

При этом самые высокие темпы роста среди крупнейших городов страны показал Новосибирск, где количество зарядных станций увеличилось более чем на 70%. Активно развивается инфраструктура и в других регионах России.

По данным аналитиков, средняя стоимость зарядки электромобиля в крупнейших городах страны сейчас составляет от 10 до 20 рублей за киловатт-час. Самые доступные тарифы зафиксированы в Красноярске, а наиболее высокая стоимость – в Краснодаре.

Развитие сети ЭЗС делает использование электротранспорта в Нижегородской области более удобным и способствует росту популярности экологичных автомобилей среди жителей региона.