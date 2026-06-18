Упавший беспилотник нашли в лесу под Перевозом. Фото: администрация Перевозского округа

В лесополосе недалеко от дороги в Перевозском округе местные жители обнаружили обломки беспилотника с боевой частью. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляло около 800 метров, сообщили в администрации округа.

- На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты-сапёры изъяли боевую часть и уничтожили её в ближайшем овраге. Упавший БПЛА не причинил вреда людям и имуществу, - уточнили местные власти.

В связи с сохраняющейся угрозой использования беспилотников спасатели напоминают правила безопасности. При обнаружении упавшего дрона, его обломков или подозрительного летательного аппарата, зависшего над объектами инфраструктуры или жилыми массивами, необходимо немедленно сообщить о находке в оперативные службы.

Категорически запрещается приближаться к аппарату или его частям ближе чем на 50 метров, трогать, перемещать, вскрывать устройство или пытаться его обезвредить. Также нельзя использовать рядом с находкой мобильные телефоны и радиопередающие устройства — это может спровоцировать взрыв. Фото- и видеосъёмка с близкого расстояния также под запретом. К месту обнаружения не следует допускать детей, животных и посторонних. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.