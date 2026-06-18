Экс-замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман останется в СИЗО до декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман и его брат Михаил останутся в СИЗО до 8 декабря. Такое решение вынес Нижегородский районный суд 17 июня. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, три года назад Илья Штокман внезапно оставил госслужбу и ушел на СВО. А в сентябре прошлого года его задержали в Сочи по обвинению в получении взятки на сумму 55 млн рублей. На него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Гендиректора завода Михаила Штокмана задержали в декабре 2025 года. Он проходит по делу своего брата как посредник во взяточничестве с использованием служебного положения.

Сейчас братья находятся в Москве, где проходило расследование. Позже их этапируют в Нижний Новгород и по решению суда они пробудут в СИЗО до 8 декабря. В июле же должно начаться рассмотрение дела по существу.

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