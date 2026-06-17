Актер Марк Эйдельштейн забрался на забор стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде

Актер Марк Эйдельштейн посетил родной Нижний Новгород. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн посетил родной город и опубликовал в своём телеграм-канале серию фотографий, вызвавших интерес у подписчиков. На одном из снимков 24-летний артист забрался на ограждение закрытого стадиона «Водник» в центре города. Рядом с кадрами он написал: «Миллениалы под прикрытием», хотя сам принадлежит к поколению зумеров.

Кроме этого, Эйдельштейн выложил снимки канатной дороги, мостов через Оку и Волгу, а также улицы Рождественской.

Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде был закрыт в августе 2025 года из-за аварийного состояния. Позже власти представили мастер-план развития территории: в рамках проекта комплексного развития территорий планируется снести 14 ветхих строений и построить современный спортивный кластер с крытой ледовой ареной, футбольным полем, залами и фитнес-клубом с бассейном. Также в проекте предусмотрено возведение высотного жилого дома.