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НовостиОбщество17 июня 2026 7:36

Новые правила приема в нижегородские вузы начнут действовать в 2026 году

О главных нововведениях рассказали в министерстве науки и высшего образования Нижегородской области
Василий КРОТОВ
Новые правила приема в нижегородские вузы начнут действовать в 2026 году.

Новые правила приема в нижегородские вузы начнут действовать в 2026 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время приемной кампании в вузы 2026 году нижегородцев ожидает целый ряд нововведений. Об основных из них стало известно в ходе прошедшей накануне пресс-конференции.

- В 2026 году выпускникам колледжей и техникумов можно будет поступить в университет только по направлениям, на которых они обучались в предыдущем учебном заведении, - сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на замминистра науки и высшего образования региона Любовь Широкову.

В случае смены специальности этим абитуриентам придется сдавать ЕГЭ. Ждут изменения и студентов-целевиков. Теперь квоты целевого обучения в нижегородских вузах будут определяться на основании заявок конкретных работодателей.

Также в этом году изменилась форма подачи заявления. Отныне сделать это можно только тремя способами – на портале «Госуслуги», по почте или явившись лично в приемную комиссию. А вот подать заявление через личный кабинет на сайте вузов больше не получится.