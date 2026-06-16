Бывшее старообрядческое училище в Городце выставили на торги за 3,5 млн рублей. Фото: портал ГИС Торги

В Городце начался прием заявок на покупку здания бывшего старообрядческого училища. Исторический объект, расположенный по адресу улица Парижской Коммуны, 2, выставлен на электронный аукцион вместе с земельным участком площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 3,53 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале торгов РФ.

Речь идет о двухэтажном здании площадью 523,9 квадратного метра, которое в настоящее время признано аварийным. Вместе с тем объект обладает признаками объекта культурного наследия и расположен на территории историко-архитектурного заповедника Городца.

Согласно условиям продажи, будущий собственник не сможет снести постройку. В документации прямо указано, что снос здания запрещен. Новому владельцу предстоит учитывать действующие ограничения, связанные с охранным статусом территории и самого объекта.

Торги пройдут в электронной форме. Прием заявок открыт с 11 июня и завершится 6 июля 2026 года. Победителя определят 10 июля. Для участия необходимо внести задаток в размере около 353 тысяч рублей.

Здание старообрядческого училища считается одной из исторических построек Городца и находится рядом с бывшей старообрядческой богадельней и Успенским храмом-часовней. Продажа объекта включена в программу приватизации муниципального имущества Городецкого округа на 2026 год.