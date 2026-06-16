Мобильные аптеки начнут работать в Нижегородской области с сентября 2026 года. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в Нижегородской области начнут работать передвижные аптечные пункты. Специально оборудованные автомобили будут регулярно приезжать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, где жители смогут приобрести необходимые лекарства. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ГП НО «Нижегородская областная фармация».

Нижегородская область вошла в число регионов-участников федерального пилотного проекта по внедрению мобильных аптек. Для работы используют переоборудованные автомобили на базе «ГАЗели», оснащенные всем необходимым для хранения и продажи лекарств. Внутри предусмотрены витрины, аптечные шкафы, автономное водоснабжение, освещение, кондиционер и другое специализированное оборудование.

Маршруты и графики движения мобильных аптек сейчас находятся в стадии согласования. После завершения подготовки их утвердит региональное министерство здравоохранения.

При этом приобрести в передвижных пунктах можно будет не все препараты. Ограничения коснутся лекарств с наркотическими и психотропными веществами, препаратов, требующих особых условий хранения, вакцин, спиртосодержащих средств с высокой долей этилового спирта и ряда других категорий. Также через мобильные аптеки не будут отпускаться лекарства, предоставляемые по федеральным и региональным льготным программам.

В «Нижегородской областной фармации» подчеркнули, что главная задача проекта – повысить доступность жизненно необходимых лекарств для жителей удаленных территорий. Стоимость препаратов в мобильных аптеках, как ожидается, будет сопоставима с ценами в сети «Государственная аптека». Федеральный эксперимент рассчитан на три года и продлится до сентября 2029 года.