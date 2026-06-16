Экс-депутат ЗСНО Дмитрий Колыванов проиграл апелляцию по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор экс-депутату ЗСНО Дмитрию Колыванову. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Нижегородский областной суд отклонил апелляцию бывшего депутата регионального Заксобрания Дмитрия Колыванова и оставил без изменений вынесенный ранее приговор по делу о мошенничестве. В феврале Павловский городской суд назначил ему 4,5 года лишения свободы за хищение почти 7 млн рублей со счетов Павловского опытного механического завода. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

По материалам дела, в 2021–2022 годах средства предприятия были перечислены в подконтрольную компанию по фиктивным договорам беспроцентного займа. Общая сумма переводов составила 6,97 млн рублей. Следствие установило, что позже на эти деньги были приобретены квартира, автомобиль, а часть средств пошла на личные нужды.

В суде Дмитрий Колыванов не отрицал факт хищения и напомнил о своей многолетней депутатской и предпринимательской деятельности. Он настаивал, что его действия следовало квалифицировать как растрату, а не мошенничество. Защита представила благодарственные письма от руководства региона и муниципалитетов, а также заявила о готовности осужденного передать потерпевшей стороне квартиру в Павлово в счет возмещения ущерба.

Однако представитель потерпевшего акционера ПОМЗ Александра Козырева выступил против смягчения наказания, заявив, что считает себя обманутым. Прокуратура также настаивала на законности вынесенного решения. В итоге судебная коллегия поддержала позицию обвинения. Без изменений остался и приговор второй фигурантке дела – бывшему исполнительному директору предприятия Инне Рыжовой, осужденной на три года лишения свободы.