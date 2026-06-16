Каждая четвертая нижегородская компания делает ставку на сотрудников-пенсионеров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Компании Нижегородской области, как и по всей стране, все чаще привлекают к работе людей пенсионного возраста и стараются сохранить опытных сотрудников после выхода на пенсию. Сегодня 37% работодателей готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами, а еще 24% компаний предпринимают меры, чтобы удержать таких специалистов в штате, сообщают аналитики SuperJob.

Исследование показало, что еще 36% работодателей готовы принимать пенсионеров на отдельные должности. При этом лишь 27% компаний не рассматривают соискателей старшего возраста в качестве кандидатов на работу.

Наиболее востребованы пенсионеры в тех сферах, где ощущается нехватка кадров. Опытных специалистов приглашают на должности квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей и врачей. Также работодатели готовы доверять им работу охранников, уборщиков, учителей, бухгалтеров, кладовщиков и поваров.

Каждая четвертая компания старается сохранить сотрудников после выхода на пенсию. Кроме того, в каждой пятой организации действуют корпоративные программы поддержки пенсионеров. Среди самых популярных мер – денежные выплаты и подарки к праздникам, материальная помощь, единовременные пособия при выходе на пенсию, путевки на санаторно-курортное лечение и участие в корпоративных мероприятиях.

Эксперты отмечают, что на фоне кадрового дефицита работодатели все чаще подчеркивают в вакансиях готовность рассматривать кандидатов пенсионного возраста.