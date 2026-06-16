18-летняя девушка погибла в страшном ДТП с фурой в Воротынском округе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

18-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе Москва – Уфа в Воротынском муниципальном округе Нижегородской области. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 15 июня около 16:15 на 639-м километре федеральной трассы Москва – Уфа. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Nissan Almera превысил допустимую скорость, в результате машина съехала на обочину, после чего молодой человек потерял управление транспортным средством.

Легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Scania с полуприцепом. За рулем большегруза находился 50-летний мужчина.

В результате лобового столкновения 18-летняя пассажирка Nissan погибла на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи. Еще одна пассажирка, 17-летняя девушка, а также сам водитель легкового автомобиля получили различные травмы. Пострадавших доставили в Выксунскую центральную районную больницу.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.