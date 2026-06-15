Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по росту зарплат

Средняя предлагаемая зарплата превысила 83 тысячи рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Нижегородская область вошла в число российских регионов, где работодатели наиболее активно повышали зарплатные предложения. Весной 2026 года средний уровень предлагаемой зарплаты в регионе составил 83 185 рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщает сервис «Авито Работа».

По темпам роста Нижегородская область заняла место в первой десятке регионов страны. Выше показатели зафиксированы лишь в нескольких субъектах, среди которых Пензенская область, Приморский край, Рязанская область, Красноярский край и Тульская область.

Лидером рейтинга стала Пензенская область, где средняя предлагаемая зарплата выросла сразу на 50% и достигла 81 тысячи рублей. В Приморском крае работодатели увеличили предложения на 48%, а средний уровень оплаты труда приблизился к 94 тысячам рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что в ряде регионов рост зарплат связан с развитием сельского хозяйства, промышленности, туризма и финансового сектора. Компании все чаще конкурируют за квалифицированных сотрудников и готовы предлагать более привлекательные условия труда.

При этом эксперты напоминают, что приведенные показатели отражают средние значения зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Реальный доход сотрудников может отличаться в зависимости от профессии, опыта, графика работы и конкретного работодателя.