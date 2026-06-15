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НовостиПолитика15 июня 2026 12:35

Участник СВО Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

Он будет заниматься вопросами патриотического воспитания молодежи
Евгения ФРОЛОВА
Участник СВО Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода.

Участник СВО Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Участник специальной военной операции Александр Попенко на общественных началах назначен советником главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.

По словам Юрия Шалабаева, знакомство с Александром Попенко состоялось во время его участия в президентской программе «Время героев». В рамках обучения нижегородец проходил стажировку в городской администрации, а наставником для него стал сам глава города.

Мэр отметил, что сразу увидел в Александре человека с активной гражданской позицией, твердыми ценностями и стремлением приносить пользу обществу. Во время стажировки Попенко особое внимание уделил вопросам патриотического воспитания молодежи. Одной из его инициатив стало развитие и расширение работы Центра военно-патриотического воспитания с более активным вовлечением школ Нижнего Новгорода.

Кроме того, Александр Попенко проявил интерес к вопросам городской среды и благоустройства. По словам Юрия Шалабаева, для нового советника важно, чтобы дворы, парки и общественные пространства становились более удобными и комфортными для жителей.

Глава города выразил уверенность, что совместная работа принесет пользу Нижнему Новгороду и его жителям.