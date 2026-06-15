Участник СВО Александр Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Участник специальной военной операции Александр Попенко на общественных началах назначен советником главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.

По словам Юрия Шалабаева, знакомство с Александром Попенко состоялось во время его участия в президентской программе «Время героев». В рамках обучения нижегородец проходил стажировку в городской администрации, а наставником для него стал сам глава города.

Мэр отметил, что сразу увидел в Александре человека с активной гражданской позицией, твердыми ценностями и стремлением приносить пользу обществу. Во время стажировки Попенко особое внимание уделил вопросам патриотического воспитания молодежи. Одной из его инициатив стало развитие и расширение работы Центра военно-патриотического воспитания с более активным вовлечением школ Нижнего Новгорода.

Кроме того, Александр Попенко проявил интерес к вопросам городской среды и благоустройства. По словам Юрия Шалабаева, для нового советника важно, чтобы дворы, парки и общественные пространства становились более удобными и комфортными для жителей.

Глава города выразил уверенность, что совместная работа принесет пользу Нижнему Новгороду и его жителям.