Евгений Люлин: «Следующая парламентская пятилетка не будет простой». Фото: Пресс-служба ЗСНО.

В сентябре пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва. Кого ожидают увидеть в парламенте и чем займутся депутаты, корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- Очевидно, что следующая парламентская пятилетка не будет простой. Будущий восьмой созыв Законодательного Собрания Нижегородской области должен достойно отвечать на все вызовы времени, корректируя областное законодательство, продвигая на федеральный уровень свои инициативы, обеспечивая благополучие и стабильность жизни нижегородцев, - сказал Евгений Люлин.

Уже сейчас известно, что депутатам, которые по результатам выборов войдут в региональный парламент, предстоит не только сохранить то, что сделали их предшественники, но и реализовать новые решения. Так, основная деятельность депутатов будет связана с поиском резервов для экономического развития, формированием основ для инвестиционного роста, а также вопросами,связанными с инфраструктурным развитием и защитой населения.

Кроме того, помощь депутатов будет необходима нижегородцам, возвращающимся из зоны специальной военной операции. Им понадобится дополнительная медицинская, психологическая и социальная поддержка.

- По опыту знаю, что после выборов парламент обновляется примерно на треть. Всегда сохраняется костяк депутатского корпуса. В то же время появляются новые люди. Для блага региона важно, чтобы они быстро нашли общий язык и начали трудиться как одна команда, - добавил председатель Законодательного собрания Нижегородской области. Евгений Люлин также отметил, что сразу же после выборов парламент должен начать работу над законом о бюджете Нижегородской области.