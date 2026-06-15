808 тысяч рублей неэффективных расходов выявили у ГЖИ Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила 20 нефинансовых нарушений и неэффективные расходы на сумму 808 тысяч рублей в ходе проверки закупочной деятельности Государственной жилищной инспекции региона. Аудит охватил 2025 год, а общий объем проверенных средств составил более 170,3 млн рублей. Об итогах контрольного мероприятия сообщили в пресс-службе областной КСП.

По данным аудиторов, нарушения были связаны, в том числе, с оформлением государственных контрактов и договоров. В ряде случаев в документах отсутствовали обязательные условия, а также были допущены ошибки при определении размеров штрафных санкций. Кроме того, один из договоров аренды содержал срок действия, который начинался за 11 дней до даты его подписания.

Проверяющие также зафиксировали случаи нарушения сроков подписания актов выполненных работ и оказанных услуг. Отдельные задержки составляли от одного до 14 дней. Были выявлены и факты несвоевременной оплаты услуг со стороны Госжилинспекции – просрочка достигала 15 дней.

Финансовые нарушения оказались минимальными и составили менее 1% от объема проверенных средств – около 900 рублей штрафных санкций за нарушение сроков оплаты. По итогам проверки материалы направлены в прокуратуру Нижегородской области, Законодательное собрание региона, губернатору, а также в областное управление ФАС и министерство финансов.