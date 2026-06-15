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НовостиТуризм15 июня 2026 11:05

Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля

Полеты между городами будут выполняться три раза в неделю до конца августа
Евгения ФРОЛОВА
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Жители Нижнего Новгорода вновь смогут добираться до Минска без пересадок – с 5 июля по 30 августа между Нижним Новгородом и столицей Беларуси возобновляется прямое авиасообщение. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот», сообщает пресс-служба аэропорта Чкалов.

Для перевозок задействуют самолеты Airbus A320, рассчитанные на 158 пассажиров. Полет из Нижнего Новгорода в Минск займет около двух часов.

Согласно расписанию, вылеты из аэропорта Чкалов запланированы три раза в неделю. По вторникам и воскресеньям самолеты будут отправляться в 6:00 утра, а по пятницам – в 6:30.

Возвращение прямого авиасообщения расширит возможности для туристических и деловых поездок между Россией и Беларусью в период летних отпусков. Продажа билетов на рейсы уже открыта у перевозчика и в агентствах по продаже авиабилетов.