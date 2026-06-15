Четыре человека утонули в Нижегородской области за неделю. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

За неделю на реках и озерах Нижегородской области произошло десять происшествий, сообщает МЧС России по Нижегородской области. Спасателям удалось вытащить пять человек, включая двоих детей. Однако, к сожалению, четверо человек погибли.

В ведомстве также привели сводку по другим чрезвычайным происшествиям. За неделю было зарегистрировано 76 пожаров, из которых эвакуировали 97 человек, в том числе пятерых детей. Ещё один человек был спасён, четверо пострадали, среди них один ребёнок. Кроме того, произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 105 человек, включая 12 детей.

МЧС России в очередной раз призывает жителей соблюдать элементарные правила безопасности. Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, следите за состоянием проводки и не перегружайте сеть. За рулём соблюдайте скоростной режим и помните, что вас ждут дома. На воде не заходите в незнакомые места, надевайте спасательный жилет, не оставляйте детей без присмотра и не игнорируйте предупреждающие знаки на водоёмах.