Грузовик с углём для мангалов загорелся на трассе под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области на ходу загорелся автомобиль, груженный углем для мангалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание грузового автомобиля произошло на автодороге в Городецком районе днем 14 июня. Огонь охватил кузов машины. Как уточнили в экстренных службах, загорелся перевозимый груз — уголь для приготовления шашлыка и мангалов.

Сколько именно товара сгорело, сейчас уточняется. Специалисты выясняют причины произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.