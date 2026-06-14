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НовостиПроисшествия14 июня 2026 14:30

Грузовик с углём для мангалов загорелся на трассе под Нижним Новгородом

Огонь охватил кузов машины
Ирина ШВЫРКАЕВА
Грузовик с углём для мангалов загорелся на трассе под Нижним Новгородом.

Грузовик с углём для мангалов загорелся на трассе под Нижним Новгородом.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области на ходу загорелся автомобиль, груженный углем для мангалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание грузового автомобиля произошло на автодороге в Городецком районе днем 14 июня. Огонь охватил кузов машины. Как уточнили в экстренных службах, загорелся перевозимый груз — уголь для приготовления шашлыка и мангалов.

Сколько именно товара сгорело, сейчас уточняется. Специалисты выясняют причины произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.