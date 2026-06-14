Нижегородский дерматолог Павлова предупредила об опасности крапивы

Народный метод укрепления здоровья и лечения суставов с помощью крапивы опасен. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Народный метод укрепления здоровья и лечения суставов с помощью крапивы оказался не только бесполезным, но и опасным. Об этом предупреждает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на директора Нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ, дерматолога Татьяну Павлову.

По словам специалиста, жгучие волоски растения работают как микроскопические шприцы. Они впрыскивают под кожу муравьиную кислоту, гистамин и ацетилхолин. В результате возникает не лечебный эффект, а самый настоящий контактный дерматит. То, что поклонники метода принимают за улучшение кровообращения, на самом деле является химической атакой на организм.

Для большинства людей ожог проходит в течение суток, но для аллергиков и детей последствия могут быть куда серьёзнее. Среди них генерализованная сыпь, сильный отёк и даже анафилаксия — состояние, угрожающее жизни. В таких случаях необходима госпитализация.

Если контакта с крапивой избежать не удалось, дерматолог советует промыть место ожога холодной водой, но не тереть его. Затем нанести охлаждающий гель, например с алоэ. Любое тепло противопоказано — оно помогает токсинам глубже проникнуть в кожу. При склонности к аллергии стоит принять антигистаминное средство. Если появилась одышка или отёк горла, нужно немедленно вызывать скорую помощь.