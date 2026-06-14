15-летний подросток на питбайке погиб в ДТП в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 15-летний подросток на питбайке погиб в ДТП. Трагедия произошла 11 июня в Московском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на дороге столкнулись два двухколёсных транспортных средства — питбайк и мотобайк. За рулём одного из них находился 15-летний юноша.

От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался на месте. Что именно привело к аварии, сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что это не единственное недавнее происшествие с участием детей на дорогах области. Ранее в Сормовском районе 23-летняя девушка за рулём «Лады» сбила 8-летнего мальчика. Ребёнок выжил и самостоятельно обратился в больницу.