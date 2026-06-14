В Нижегородской области в возрасте 100 лет умер ветеран войны Николай Рудых

Евгений Люлин выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Николая Рудых. Фото: Пресс-служба ЗСНО.

13 июня на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Нижегородской области и Дзержинска Николай Кузьмич Рудых. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Председатель ЗСНО назвал эту утрату невосполнимой для всех нижегородцев. Он поделился тёплыми воспоминаниями о встречах с ветераном, его напутствиях и крепком рукопожатии.

Николай Кузьмич воевал на Забайкальском фронте, где вместе с отцом Евгения Люлина громил японских захватчиков. Ветеран рассказывал, что весть о Великой Победе застала его в день рождения — 9 мая, и это стал для него самым дорогим подарком.

До 83 лет Николай Рудых работал инженером по технадзору, поднимался на 150-метровую высоту по грузовому крану. В 2025 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Нижегородской области». Как отметил Евгений Люлин, ветеран поражал своей жизнерадостностью, мудростью и любовью к людям.

Председатель Законодательного собрания выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Кузьмича. «Светлая память Герою! И вечная слава!» — написал он.