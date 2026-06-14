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НовостиПолитика14 июня 2026 6:28

Беспилотная опасность объявлена в Нижегородской области 14 июня

Работа аэропорта ограничена
Валерия МУРОМЦЕВА
Беспилотная опасность объявлена в Нижегородской области 14 июня.

Беспилотная опасность объявлена в Нижегородской области 14 июня.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность объявлена в Нижегородской области в ночь на 14 июня. Оповещение жители региона получили по смс около трёх часов ночи. Граждан просят сохранять спокойствие.

В связи с угрозой в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

При этом воздушная гавань продолжает обслуживать пассажиров. Для удобства людей в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка, в залах ожидания размещены кулеры с питьевой водой, работает медпункт. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi Fi.