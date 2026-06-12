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НовостиОбщество12 июня 2026 17:01

Полторы тысячи человек посетили фестиваль «Учись в Нижнем» в День России

Более 30 вузов, колледжей и техникумов региона представили свои образовательные программы будущим абитуриентам
Евгения ФРОЛОВА
Полторы тысячи человек посетили фестиваль «Учись в Нижнем» в День России.

Полторы тысячи человек посетили фестиваль «Учись в Нижнем» в День России.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Около 1,5 тысячи человек стали участниками пятого регионального фестиваля высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем», который прошел в День России в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. На одной площадке собрались представители ведущих вузов, техникумов и колледжей региона, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией и местом учебы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году свои образовательные возможности представили 16 вузов и 11 учреждений среднего профессионального образования. Гости фестиваля смогли узнать подробности приемной кампании, познакомиться с востребованными специальностями, перспективными направлениями подготовки и научными проектами, которые уже реализуются в учебных заведениях региона.

Помимо консультаций по вопросам поступления, для посетителей организовали мастер-классы, лекции и встречи с представителями образовательных организаций. Также на площадке работали специалисты Центра карьеры КУПНО и кадрового центра «Работа России», которые рассказывали о построении карьерного пути и ситуации на рынке труда.

По словам представителей региональных властей, главная задача фестиваля – показать выпускникам 9-х и 11-х классов, что в Нижегородской области созданы широкие возможности для получения качественного образования и дальнейшего профессионального роста. Фестиваль «Учись в Нижнем» проводится с 2022 года и уже стал одной из ключевых площадок для знакомства молодежи с образовательным потенциалом региона.