Более двух тысяч нижегородцев развернули 100-метровый триколор в День России. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Масштабная патриотическая акция прошла на Нижегородской ярмарке 12 июня, в День России. Более двух тысяч жителей региона – волонтёры, представители общественных организаций, творческих коллективов, участники специальной военной операции и активная молодёжь – вместе развернули 100-метровый российский триколор. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Многоголосие», посвящённого русской культуре, традициям и гостеприимству, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Одним из центральных событий праздника стал Всероссийский «Хоровод Единства». Нижегородцы разных возрастов и профессий взялись за руки, образовав большой круг, который символизировал сплочённость, уважение друг к другу и любовь к Родине.

На Нижегородской ярмарке также прошла всероссийская акция «Хоровод Единства». Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что объявленный Президентом России Год единства народов России придаёт нынешнему празднику особое значение. По его словам, Нижний Новгород на протяжении многих лет остаётся примером мирного сосуществования представителей разных национальностей и культур.

Руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина подчеркнула, что День России объединяет людей вокруг общих ценностей – любви к стране, уважения к её истории и ответственности за будущее. С праздником земляков также поздравила Герой Труда России Юлия Гаревская, пожелав жителям региона благополучия, здоровья и семейного счастья.