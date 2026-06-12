«Пари НН» объявил об уходе сразу восьми сотрудников клуба

Сразу восемь сотрудников завершили работу в «Пари НН». Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о завершении сотрудничества сразу с несколькими сотрудниками, которые работали в различных подразделениях команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нижегородскую команду покинули заместитель генерального директора по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина, советник генерального директора по основной команде Александр Удальцов, пресс-атташе Артём Лисовский, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Олег Винокуров, скауты Вячеслав Егоров и Антон Кийко, переводчик Лев Лёвкин, а также SMM-специалист Алина Галимзянова.

В клубе отметили, что каждый из этих специалистов внес заметный вклад в развитие «Пари НН» и принимал активное участие в ключевых процессах. Руководство поблагодарило сотрудников за профессионализм, вовлеченность и преданность своему делу.

В прощальном обращении клуб пожелал бывшим коллегам успехов в дальнейшей карьере и новых достижений. В «Пари НН» подчеркнули, что ценят проделанную ими работу и вклад в развитие нижегородского футбольного клуба.