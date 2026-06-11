Новый Центр здоровья с бесплатной диагностикой открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Минздрав Нижегородской области

Новый Центр здоровья начал работу на базе городской поликлиники №30 в Нижнем Новгороде. Здесь жители могут бесплатно пройти комплексное обследование организма, узнать о возможных факторах риска и получить персональные рекомендации по сохранению здоровья. Проект направлен на развитие профилактической медицины и соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В центре проводят экспресс-диагностику с использованием современного оборудования. Специалисты оценивают состав тела, состояние дыхательной системы, а также проверяют сосуды и определяют риски сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделяется раннему выявлению проблем, которые могут долгое время никак себя не проявлять.

По итогам обследования каждый посетитель получает карту здорового образа жизни. Врач подробно разъясняет результаты исследований и помогает составить индивидуальный план по питанию, физической активности и профилактике хронических заболеваний.

Как отметили в региональном Минздраве, сегодня в области активно развивают профилактическое направление здравоохранения и создают условия для активного долголетия жителей. Записаться на обследование можно через «Портал пациента Нижегородской области». Сейчас в регионе работают 15 Центров здоровья для взрослых, семь из них расположены в Нижнем Новгороде.