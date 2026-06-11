Новые камеры на опасных участках дорог появились Нижегородской области. Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Оснащение всех выявленных опасных участков дорог комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД завершили в Нижегородской области. Сейчас в регионе насчитывается 86 таких участков. Новые камеры способны распознавать широкий спектр нарушений: от превышения скорости до использования мобильного телефона за рулем и непристегнутых ремней безопасности у водителя и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Несколько современных комплексов впервые появились на нижегородском участке платной трассы М-12 в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным специалистов, с начала 2025 года на этом участке произошло 64 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли 15 человек, еще 105 получили травмы различной степени тяжести.

Как отметил исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Нижегородской области Александр Бачурин, одной из главных задач остается предупреждение появления новых очагов аварийности. Для этого специалисты регулярно анализируют места концентрации ДТП и принимают меры по повышению безопасности движения. Автоматические комплексы фиксации нарушений стали важным инструментом этой работы.

Сегодня на дорогах региона работают уже 550 комплексов фотовидеофиксации. Их устанавливают не только в местах с высокой аварийностью, но и на так называемых предаварийных участках, где риск возникновения ДТП особенно велик. По мнению специалистов, такой подход помогает вовремя стабилизировать дорожную обстановку и снизить число происшествий.