8,3 тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и физике. Фото: Ольга ЮШКОВА.

11 июня в Нижегородской области состоялся единый государственный экзамен по обществознанию и физике. Для проведения испытаний в регионе были задействованы 75 пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщил министр образования Михаил Пучков в своём MAX-канале.

Обществознание традиционно остается самым популярным предметом по выбору среди выпускников. В этом году его сдавали 5625 человек. Физику выбрали 2719 одиннадцатиклассников. По словам Пучкова, интерес к этому предмету растет уже несколько лет подряд.

Экзаменационный день прошел без серьезных сбоев и нарушений. Все пункты проведения работали в штатном режиме, а процедура сдачи соответствовала установленным требованиям.

Однако полностью избежать удалений с экзаменов не удалось. Один из участников ЕГЭ по обществознанию был отстранен от экзамена за использование шпаргалки. Таким образом, выпускникам одиннадцатых классов пока не удалось повторить результат девятиклассников, которые ранее провели один из экзаменационных дней без единого удаления.

Основной период ЕГЭ в регионе продолжается. После проверки работ выпускники смогут узнать свои результаты в установленные сроки.