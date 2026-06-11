Более двух миллионов рублей перевела мошенникам бухгалтер в Нижнем Новгороде. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной жертвой инвестиционных мошенников стала 44-летняя жительница Нижнего Новгорода – она лишилась почти 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Женщина, работающая бухгалтером, получила в мессенджере сообщение от незнакомца, который предложил ей дополнительный заработок на инвестициях. Собеседник уверял, что вложения принесут высокий доход, и убедил нижегородку переводить деньги на указанные счета.

Следуя инструкциям аферистов, женщина перечисляла средства через четыре разных онлайн-банка на неустановленный счет криптовалютной биржи.

Как выяснилось, собственные накопления потерпевшей составили лишь часть этой суммы – 100 тысяч рублей. Еще 990 тысяч рублей женщина оформила в кредит, а чуть более одного миллиона заняла у знакомых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции напоминают, что схемы с якобы выгодными инвестициями остаются одним из самых распространенных способов обмана в сети. Жителей просят не переводить деньги незнакомцам, не доверять обещаниям гарантированной высокой прибыли и обязательно проверять информацию о финансовых компаниях перед вложением средств.